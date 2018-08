9 consigli last minute per andare in vacanza in forma smagliante

Le vacanze sono arrivate e se nonostante i buoni propositi avete ancora qualche rotolino di troppo, niente paura. Ci sono alcuni metodi "last minute" per correre ai ripari. Grazie all´aiuto della dottoressa Anna Romano, medico esperto in scienza dell´alimentazione e medicina estetica, vi proponiamo alcuni consigli per tornare in forma."Il sovrappeso non costituisce solo una questione estetica "stagionale" di cui preoccuparsi solo d´estate, e´ un serio problema di salute che va affrontato tutto l´anno - afferma Anna Romano. Mettersi a dieta" non vuol dire soltanto un mero regime alimentare teso a favorire la perdita di peso. "Dieta" deve, invece, significare una corretta alimentazione in funzione delle proprie necessita´ biologiche e nutrizionali, associando poi, quando possibile, una corretta e adeguata attivita´ fisica. Prima di intraprendere un qualsiasi trattamento dimagrante sarebbe opportuno valutare il reale sovrappeso e ricordare che non esiste una dieta specifica per la cellulite o una dieta per ridurre una adiposita´ localizzata cosi come non ne esiste una per rassodare o tonificare."Dopo questi opportuni chiarimenti, ecco alcuni consigli per arrivare in forma all´appuntamento con le vacanze:1) L´alimentazione giornaliera dovrebbe essere frazionata in tre pasti e due spuntini: non esiste in natura l´alimento unico e completo. Tutti gli alimenti hanno le loro qualita´ e le loro mancanze. Di qui la necessita´ di mangiare sempre di tutto senza eliminare nulla in particolare.2) La colazione e´ il pasto piu´ importante della giornata: una buona colazione determina un significativo miglioramento della vitalita´ e del controllo del peso. Una buona colazione dovrebbe includere un alimento del gruppo del latte (una tazza di latte o yogurt, meglio se scremati), un alimento del gruppo dei cereali (pane, biscotti, fette biscottate, corn flakes) e un frutto o una spremuta di frutta.3) Il pranzo e la cena dovrebbero essere equilibrati sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Spesso si ha l´abitudine a far divorziare il primo dal secondo, il vantaggio di tutto cio´ risiede soltanto in un dettaglio di ordine pratico; non ha alcuna base scientifica l´idea che separare i carboidrati dalle proteine aiuti a dimagrire. Si possono quindi assumere sia il primo che il secondo piatto: basta ridurre le dosi.4) Non saltare mai i pasti: tra gli errori piu´ comuni tra chi ha problemi di sovrappeso spesso e´ l´abitudine a saltare i pasti. In questo modo i nostri meccanismi di fame e sazieta´ vengono alterati e si rischia di mangiare di piu´ nel pasto successivo. Un frazionamento regolare dei pasti assicura livelli piu´ fisiologici di glicemia, cioe´ della quantita´ di zuccheri nel sangue.5) Bere almeno 1 litro e mezzo d´acqua al giorno: chi e´ a dieta spesso non beve acqua a sufficienza pensando che questo sia controproducente; chi beve poca acqua trattiene liquidi perche´ i tessuti cercano di mantenere un adeguato stato di idratazione.6) Non smettere di fare attivita´ fisica. I suoi benefici sono molteplici ed e´ senz´altro il mezzo piu´ efficace per mantenere a lungo il vostro peso forma: migliora la salute e riduce i rischi legati a sovrappeso e obesita´, apporta numerosi benefici psicologici ed elimina la stanchezza da stress.7) Rassodare, tonificare e combattere la cellulite senza interventi chirurgici, si puo´: grazie agli innovativi trattamenti che, attraverso l´azione combinata di quattro tecnologie, luce led, radiofrequenza bipolare, vacuum e manipolazione meccanica, aiutano a rimodellare il corpo.8) Non trascurare i tuoi hobby, con i nuovi trattamenti estetici e´ possibile ritornare immediatamente alle attivita´ quotidiane senza limitazioni.9) Non affidarsi mai al "fai da te": metodi improvvisati "fai da te" o sistemi non validi scientificamente, possono danneggiare la propria salute e in soggetti a rischio favorire gravi disturbi del comportamento alimentare. Rivolgersi sempre a specialisti qualificati anche quando si decide di optare per i trattamenti estetici.