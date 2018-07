non è così difficile come sembra, vi basterebbe dormire 20 ore per! Sì, perché con il nostro metabolismo basaleall’incirca 52per ogni ora di sonno! Se intendetein un tempo più ridotto, allora potete affidarvi al fitness!

E’ necessario sottolineare che ognuno di noi ha un metabolismo del tutto personale. La “calorimetria” è una scienza inesatta, basata per lo più su statistiche e test su campioni. Le calorie che brucerete facendo attività fisica dipendono da molti fattori e l’età, il peso corporeo, lo stile di vita che conducete, la vostra percentuale di massa grassa e magra… sono solo alcuni di questi.









E’ doveroso premettere che gli esercizi indicati in seguito a un individuo potrebbero farmolte più calorie che quanto riescono a sottrarne a un altro! Insomma, è tutto molto soggettivo.

Come bruciare 1000 calorie, esempio n. 1

Combinate queste tre attività fisica per l’intensità e la durata segnalata.





30 minuti di nuoto a farfalla vi farà bruciare 390 calorie

meglio se in piscina ci arrivate a piedi perché con 40 minuti di cammino a passo svelto (8 km/h) potrete bruciare 300 calorie

25 minuti di step, dove lo step è almeno 20-25 cm, con un tenore rigoroso spendere più di 300 calorie!



Come bruciare 1000 calorie, esempio n. 2





Fate un’intera partita di pallavolo. E’ stato stimato che per ogni 30 minuti di partita un atleta brucia almeno 300 calorie. Con una partita dalla durata di un paio d’ore avrete bruciato almeno 900 calorie, oltre ad aver socializzato col resto della squadra!



Come bruciare 1000 calorie, esempio n. 3





Fate 20 minuti di salto con la corda, brucerete all’incirca 300 calorie

40 minuti di esercizi supini (es.: addominali) vi farà bruciare altre 300 calorie

altre 300 calorie 50 minuti di trekking o 40 minuti di tennis

Se desideratesenza dover faticare troppo, aiutate il vostro metabolismo: ogni mattina fate 15 minuti di esercizio fisico atto a rinforzare la vostra muscolatura, proprio come mostrato nell’immagine sopra.