Come cambiare il pannolino e gli errori da evitare

Quando prenderete la mano cambierete il pannolino al vostro bambino in modo naturale e quasi in automatico, ma all’inizio non è così semplice.Per non causare una serie di disagi a catena alla pelle dei vostri piccoli,, il migliore è quello più assorbente.Comprate pannolini di diverse marche così da fare delle prove e scegliete il modello che meglio risponde alle esigenze del bambino.: se un bambino pesa 10 chili, meglio prendere un modello oltre i 12 chili piuttosto che uno per 8-9 chili.Prima di mettere il pannolino accertatevi di avere a portata di mano tutto il necessario per il cambio così non sarete costrette ad allontanarvi.se c´è lo spazio per far passare il pollice, vuol dire che lo avete chiuso in modo corretto.ll pannolino non deve essere troppo rigido (per non causare la fuoriuscita di pipì o di cacca) ma deve anche trattenere bene.In caso di pipì basta usare un dischetto di cotone bagnato con sola acqua oppure lavatelo sotto l´acqua corrente.meglio usare un detegente con PH neutro, ma sempre in piccole quantità e con abbondante acqua.perché contengono eccipienti e profumi che possono seccare la pelle.: se il sederino non è arrossato basta un po´ di crema a base di ossido di zinco oppure alla calendula.In alternativasono ottimi per idratare e curare la pelle da arrossamenti.Dopo aver spalmato la crema, lasciate il sederino scoperto per qualche istante in modo da lasciar areare la pelle., allora meglio chiedere al pediatra un consiglio sul prodotto più adatto.La dermatite, infatti, può favorire micosi come la candida.Ecco un dilemma che riguarda tutte le neo mamme perché provano fastidio quindi sono loro che avvisano i genitori per essere cambiati.Nel caso in cui non lo facessero, è meglio controllare il pannolino e se è sporco cambiarlo senza svegliare il bambino.basta utilizzare pannolini molto assorbenti e aspettare la mattina per cambiarli.