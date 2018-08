Come e quando si sviluppano i sensi del feto in gravidanza

: se riconosce la voce della mamma e la sua musica preferita; se sente i sapori di quello che la mamma ha mangiato; se è in grado di percepire il suo umore e stato d´animo.Contrariamente a quanto si crede ima un piccolo mondo con cui il feto riesce a mettersi in relazione allenando i sensi e cogliendo un’ enorme quantità di stimoli dall’esterno.Suoni, odori, sapori e immagini accompagnano il bambino per tutti i nove mesi di gravidanza Quinditre trimestri.In particolareScopriamo, senso dopo senso, come si sviluppano le capacità del feto durante i nove mesi.tanto è vero che la parte attorno alla bocca è sensibile già a 7 settimane e mezzo di gravidanza.A 20 settimane tutta la pelle ed i muscoli reagiscono ed è facile vedere i bambini che “giocano” con il cordone ombelicale o che succhiano il pollice anche se non hanno ancora associato l’azione a una consolazione alla fame.e i bambini percepiscono i suoni che provengono dall’esterno oltre a quelli interni quali il battito cardiaco della madre, il suo respiro, il rumore del liquido amniotico che si sposta.Il feto reagisce anche ad alcune musiche (in particolare classica) con dei movimenti.Da questo momento è importante cominciare a parlare al bambino, così ha tutto il tempo per memorizzare i suoni a lui cari e riconoscerli dopo la nascita.Nel grembo materno vive sostanzialmente al buio ma le ecografie mostrano che il feto reagisce davanti ad una luce intensa ( o anche all´esposizione della pancia al sole) voltando la testa o sussultando quando questa viene avvicinata alla pancia della mamma.Anche se il senso della vista alla nascita non è affinato,, che poi è lo spazio che intercorre tra il capezzolo e il viso durante l’allattamento.per cui molti giochi per bambini piccoli sono in bianco e nero.Quello che inizialmente attrae maggiormente il feto sono i lineamenti dei volti umani, ma anche i contrasti (bianco e nero), le tinte molto forti come il rosso e le figure in movimento.Il senso del tatto è il primo a svilupparsi maInalando e deglutendo il liquido piano piano il feto impara a conoscere gli odori e i sapori dell´ alimentazione materna che, dopo la nascita, ritroverà nel latte prima e nei cibi poi.e il bambino ama i sapori a cui è stato abituato nel corso dei nove mesi.Per questo motivo lche il latte continui ad avere un sapore gradito al piccolo.e, subito dopo il parto, se il bambino viene messo sulla pancia della mamma senza lavarello e pulirlo, è in grado di risalire fino al capezzolo, usando il senso dell´olfatto e guidato dall’odore della madre e del latte.InsommaNon dobbiamo fare altro che rendergli questo processo il più dolce e gradevole possibile vivendo la gravidanza senza stress e con spensieratezza.