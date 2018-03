Cresce la voglia di partorire in casa: ecco cosa è indispensabile fare per non correre rischi

Sono in aumento le donne che decidono di partorire in casa. Una scelta, secondo la Societa´ Italiana di Neonatologia (SIN), che mette a rischio la salute del bambino e della mamma, discussa durante l´ultimo Congresso Nazionale della SIN. Anche se la percentuale e´ ancora molto bassa rispetto al totale dei neonati (0,1%) la tendenza e´ in crescita e lo scorso anno si stima siano venuti alla luce tra le mura domestiche circa 500 bambini.Un numero senza dubbio inferiore a quello reale e approssimativo, difficile da determinare per mancanza di dati completi e a cui vanno aggiunti anche le nascite "clandestine", i bambini di donne di altre etnie, come i Rom, che tradizionalmente partoriscono presso le proprie dimore, donne non in regola con il permesso di soggiorno, ecc. La maggior parte delle donne sane ha un parto fisiologico e una gravidanza a termine senza problemi, pertanto la gran parte delle nascite potrebbe realizzarsi senza la necessita´ di interventi medici. C´e´ sempre pero´ da considerare il fattore rischio.Anche nelle condizioni ideali - avvertono gli esperti della Societa´ Italiana di Neonatologia - non e´ possibile escludere, con assoluta certezza, la possibilita´ che si presentino delle complicazioni, che metterebbero a rischio la salute di mamma e bambino e che implicherebbero, nel caso del parto a domicilio, un necessario ed immediato trasferimento in ospedale, anch´esso di per se´ rischioso. Il trasferimento e´ un evento particolarmente frequente nelle nullipare con un´incidenza di circa il 40%, meno frequente nelle pluripare (10%). Tra le ragioni che spingono a scegliere di partorire in casa, c´e´ il fatto che l´ambiente domestico e´ sentito dalla donna come piu´ intimo e confortevole, rispetto a quello ospedaliero, trattandosi di un evento naturale come la nascita.La SIN e´ da anni impegnata in attivita´ tese a demedicalizzare l´evento parto, per garantire questa "intimita´" anche in ospedale cosi´ da instaurare sin da subito un contatto tra neonato e genitori. Negli ultimi anni i Centri nascita pubblici e privati hanno fatto grandi passi avanti affinche´ il parto, sia per la mamma che per il bambino, possa avvenire il piu´ possibile in un ambiente "familiare", prevedendo la presenza di entrambi i genitori, diminuendo al minimo la permanenza nella struttura sanitaria e mettendo in atto il rooming in. "Il parto e´ un evento naturale e come tale deve essere vissuto - afferma la SIN -.Condividiamo le ragioni di chi vorrebbe partorire presso la propria casa, ma la situazione del nostro sistema sanitario ci obbliga a sconsigliare vivamente questa scelta. Tra le mura domestiche, infatti, non sono garantite le misure di sicurezza necessarie in caso di problemi che possono subentrare. Ad esempio non c´e´ una rete capillare di ambulanze e, quando questa e´ garantita, bisogna fare i conti con la vicinanza e raggiungibilita´ di Terapie Intensive Neonatali." Proprio per questo, in molte aree del mondo, e´ forte la convinzione che, allo scopo di offrire le migliori condizioni di sicurezza per la gravida ed il neonato, sia piu´ sicuro partorire in ospedale. Tuttavia, il parto in casa e´ ancora ampiamente diffuso in diversi paesi come ad esempio l´Olanda in cui, anche con un trend decrescente negli ultimi 10?15 anni, avviene con una percentuale del 25%.In Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito diverse associazioni ostetriche e ginecologiche supportano la pratica del parto a domicilio in donne sane, correttamente selezionate, la cui gravidanza sia senza complicazioni e a basso rischio e se adeguatamente assistite durante il parto. La Societa´ Italiana di Neonatologia (SIN), come l´American Academy of Pediatrics e l´American College of Obstetricians and Gynecologists, continua a sostenere che l´ospedale e´ il posto piu´ sicuro dove partorire e ribadisce che partorire in casa espone mamma e neonato a rischi maggiori e imprevedibili.Tuttavia, qualora una donna decida di optare per il parto a domicilio, la SIN fornisce delle indicazioni per affrontare la nascita nelle condizioni di maggiore sicurezza possibile, sulla base anche dell´organizzazione sanitaria di riferimento.1. La donna deve essere correttamente informata sui rischi del parto a domicilio e sulla organizzazione dello stesso nella citta´ dove intende partorire.2. Deve esservi un presidio ospedaliero attrezzato facilmente raggiungibile.3. Deve essere garantito un trasporto rapido in ospedale per mamma e neonato ad opera di personale esperto ed addestrato nelle manovre di rianimazione.4. Occorre pre allertare l´Ospedale con Terapia Intensiva Neonatale piu´ vicino.5. La futura mamma deve rivolgersi a un´ostetrica con training appropriato nell´assistenza sia in ospedale sia a domicilio e che abbia documentata capacita´ nelle manovre rianimatorie neonatali.6. E´ necessario garantire al neonato ed alla mamma, nelle ore immediatamente dopo il parto, tutti i controlli necessari e di routine.