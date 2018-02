Donne e Yoga, il binomio perfetto

Lo yoga e´ un´arte e una scienza antica, che porta salute e benessere a corpo, mente e spirito. Lo yoga raggiunge questi obiettivi attraverso la pratica di movimenti , il mantenere le posizioni del corpo, gli esercizi di respirazione e la concentrazione mentale.Le persone che praticano yoga dicono di sentirsi piu´ rilassate, di raggiungere piu´ obiettivi con meno stress e di sentirsi in contatto con il loro essere interiore e con il loro se´ autentico. Le donne hanno necessita´, problemi e fasi della vita ben definite.Basta pensare solo per un momento a quanto l´atteggiamento e la salute fisica di una donna siano influenzati dai suoi ormoni, che controllano il ciclo mestruale, la gravidanza e la menopausa.Lo yoga equilibra questi ormoni con efficienza ed efficacia durante i tanti stadi della vita di una donna . Lo yoga pero´ non e´ solo per i cambiamenti del corpo cui le donne sono sottoposte, ma serve anche a equilibrare le emozioni, a ridurre l´impatto di malattie come il cancro al seno e l´osteoporosi e per il bisogno femminile di avere un modo di vivere confortevole e rilassato, in accordo con l´atteggiamento spirituale.A tale proposito vi segnaliamo il libro "Yoga per Donne Salute e bellezza ad ogni eta´" di Shakta Kaur Khalsa che presenta ricette e rimedi curativi quali: - Pratiche di auto-massaggio del sistema linfatico nella parte alta del petto e nella zona delle ascelle, per stimolare la circolazione del sangue e dell´energia e aiutare a prevenire la stasi (uno dei fattori causa della formazione di cisti) .La ricetta per il Latte Dorato, fatta con la curcuma, una spezia indiana conosciuta per la sua capacita´ di mantenere le articolazioni lubrificate. - Bevande speciali per le donne, per i primi giorni dopo il parto, - Un´antica ricetta per un lussuoso "bagno allo yogurt" che pulisce la pelle andando in profondita´ nei pori e che ti fa sentire e apparire giovane e rilassata. Inoltre sono sparse per tutto il libro storie ispiranti di donne, le cui vite sono cambiate grazie allo yoga.