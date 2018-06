FRANCESCO GABBANI - PACHIDERMI E PAPPAGALLI

"Lo sai che tutto il mondo è chiuso in un displayIl dna dell´umanità viene da lontanoChe ogni tre respiri sciogli due ghiacciaiIl telefono ci spia, sono della CIA, il silenzio è d´oroSai che Ghandi era un massone, i Beatles un´invenzioneE che Adolfo si è salvato, il Titanic mai affondatoLe catastrofi naturali? Tutta colpa dei TemplariScie chimiche e marziani, rettiliani!Oh, my darling, son solo al mondo mentre tu mi parliE provo a concentrarmiOh, my darling, fortuna abbiamo punti fermi e saldiPachidermi e pappagalli"E ´ da pochi giorni online il video di “Pachidermi e Pappagalli”, nuovo singolo estratto dall’album Disco d’Oro “Magellano” dopo il grande successo estivo “Tra le granite e le granate” . E´ un brano ironico che affronta il tema del complottismo, dell´inventarsi teorie fuggendo dalla realtà attraverso fantasiose cospirazioni, fatte di luoghi comuni e dietrologia.Nel comunicato che accompagna la canzone si legge: “L’uomo ha la necessità di credere in qualcosa e spesso lo trova nelle tante, troppe, falsità di Internet. E’ una fuga da un certo tipo di cultura, attuata per provare ad essere anticonformisti, ma diventando così più conformisti dei conformisti”.Gabbani diventa il protagonista di un viaggio nell’ignoto, che permette a sé stesso e agli ascoltatori di ricercare la propria interiorità, come un viaggiatore alla scoperta di un nuovo continente. La clip è stata girata in Sardegna per la regia di Andrea Folino.