Garden Tourism, la nuova passione di andar per giardini e vivai

Andar per giardini e vivai: e´ una delle ultime tendenze turistiche che si sta affermando in Italia.. Negli Stati Uniti, ad esempio, i visitatori di giardini superano addirittura quelli di Disneyworld, mentre nel Regno Unito i visitatori dei giardini del National Trust sono stati tra il 2013 e il 2014 circa 20 milioni.Nella vicina Francia poi i giardini del Castello di Villandry fanno 350 mila ingressi all´anno. Il fenomeno e´ in ascesa anche in Italia, dove pero´ mancano numeri ufficiali. Maoffrendo al visitatore esperienze di giardinaggio, corsi, workshop e persino festival.Design e natura ma anche installazioni artistiche, workshop e laboratori, sono anche gli ingredienti scelti dalla famiglia Faro, che tra l´Etna e il mare Ionio gestisce una delle piu´ importanti aziende florovivaistiche italiane, oltre adUn´attivita´che nel tempo dal florovivaismo si e´ diversificata fino all´ospitalita´ alberghiera, con la dimora ottocentesca Donna Carmela.Si tratta di una serie di natural lodge costruiti secondo i dettami della bioarchitettura, a cui fanno da corollario un ristorante e le cantine Pietradolce.Il binomio vivai-turismo sta crescendo anche nel principale distretto florovivaistico italiano, quello di Pistoia.e un rinomato ristorante agrituristico, il "Toscana Fair" . La voglia di sperimentare non manca e la Mati ha appena lanciato il Giardino terapeutico dedicato alle persone affette dall´Alzheimer.Nell´Agro Pontino, in Lazio, sta nascendo poi l´ambizioso progetto di un parco botanico che riunisca in un unico luogo le principali piante del patrimonio florovivaistico terrestre, e´ un´iniziativa dei vivai Aumenta.e nasce da un progetto dei vivai Aumenta che puntano a rL´azienda della famiglia Aumenta con 5 sedi produttive, 170 ettari di superfici complessive e 7 ettari colture protette nel tempo ha dato vita all´ agriturismo "Il lago delle ninfee" a Priverno (Latina).Si tratta di due antichi casali ristrutturati immersi in un parco di circa 9 ettari, allestito con piante secolari della macchia mediterranea. Tornandoaperto anche ai visitatori.