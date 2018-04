I trucchi per un selfie perfetto

Per dare il buongiorno o la buonanotte, mentre si guida o si mangia in un bel ristorante, da soli o in compagnia...Le mode in genere hanno vita breve ma il selfie èCon il passare del tempo si aggiorna e cambiano i suoi dettami ma rimane sempre ai vertici del mondo social.Visto chescopriamo quali sonosi fanno senza vedersi nello schermo, fatti cioè con la fotocamera principaleBisogna inoltre scattare con il telefono in orizzontale.Detto questo,il doppio mento e l´effetto distorsivo sono assicurati.Inclinate sempreda un lato.Fate un po’ di prove per capire quali sono le due o tre posizioni che vi valorizzano di più e poi scattate sempre i selfie in quel modo.Non c´è bisogno di allestire un set fotografico ma anchePer evitare di avere tutte immagini uguali tra loro,in quel particolare momento, che comunichi qualcosa.Bisogna evitare sia le luci troppo forti che evidenzierebbero i difetti del viso, sia il buio pesto.e non usare filtri, altrimenti lo scatto appare falsato.Mettersi in posa va bene ma èAnche, tanto di moda inizialmente,e denotano una totale mancanza di fantasia.borse, occhiali da sole, gioielliSempre più di moda in questi ultimi tempi.