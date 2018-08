L´autentica ricetta dei Cantucci, i deliziosi biscotti toscani alle mandorle

, conosciuti anche con il nome originale di “biscotti di Prato”,della tradizione toscana.Si tratta dicotti in forno interi e poi tagliati e biscottati.In genereaccompagnati da vin santo o un buon bicchiere di vino.Il gusto rustico non molto dolce li rendono tra i biscotti più amati e conosciuti al mondo.è a base di farina, zucchero, uova, mandorle, burro e latte, ma aggiungendo altri ingredienti si possono realizzare delleaggiunto direttamente nell’impasto oppure in sostituzione alle mandorle ( tagliato a pezzetti grossolanamente).500 gr di farina250 gr di zucchero2 uova + 1 tuorlo150 gr di burro200 gr di mandorle spellatescorza di limone grattugiata1 bustina di lievito per dolcisaleSciogliete il burro a bagnomaria in un pentolino.aggiungete lo zucchero, le uova intere, la scorza di limone, il lievito e un pizzico di sale.e poi aggiungete, un poco per volta, il burro fuso. Quando il composto sarà ben amalgamato, unite le mandorle intere e poi lavoratelo ancora un po´.Se l´impasto risulta troppo molle, aggiungete ancora un po’ di farina.mettetele su una teglia da forno foderata con carta da forno e spennellate con il tuorlo.Tagliate le strisce a fette, in diagonale e dello spessore di circa 1,5 cm e rimettete i cantucci a tostare in forno ventilato acon la parte interna rivolta verso l´alto) per 5 minuti.Lasciate raffreddare le strisce prima di procedere con il taglio dei biscotti, altrimenti c’è il rischio che si rompano.