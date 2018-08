Lettura e cruciverba creano nuove sinapsi nel nostro cervello

In estate abbiamo piu´ tempo per stare all´aria aperta e praticare sport, ma anche per dedicarci a lettura, cruciverba o giochi da tavolo che, oltre a rilassarci e divertirci, costituiscono veri e propri esercizi mentali. "Leggere un libro ha diversi effetti positivi sul cervello. Leggere un romanzo coinvolgente aiuta a mettersi nei panni di un´altra persona, accrescendo la nostra capacita´ empatica anche nella vita reale - spiega Federica Limongi dell´Istituto di neuroscienze (In) del Cnr di Padova -. Seguire la struttura di una storia - inizio, sviluppo e conclusione - aiuta invece a pensare in sequenza e accresce la capacita´ di attenzione.Secondo i neuroscienziati della Emor University, inoltre, leggere aumenta le connessioni tra le varie regioni cerebrali, un effetto che dura qualche giorno". Non meno utili per le nostre capacita´ sono i cruciverba. "Con le parole crociate vengono coinvolte diverse funzioni cognitive: pensiero astratto, attenzione, nessi logici, memoria - spiega la ricercatrice dell´In-Cnr attraverso una nota dell´Almanacco della scienza del CNR dedicato alla stagione estiva -. Inoltre, cimentarsi nella soluzione dello schema di un cruciverba favorisce la formazione di nuovi contatti tra i neuroni (sinapsi), come rivelano studi di risonanza magnetica.I giochi enigmistici stimolano anche un´area speciale del cervello, quella semantica, che con l´eta´ tende a ridursi".Anche i giochi da tavolo come dama, scacchi o i giochi con le carte sono stimolanti per il cervello: "Permettono di sperimentare situazioni sempre nuove e diverse, migliorano la capacita´ di intraprendere l´iniziativa, ´insegnano´ ad adattarsi alla vittoria o alla sconfitta, procurano divertimento e benessere ai partecipanti, promuovono l´interazione sociale e lo scambio - conclude Limongi -. In particolare, i giochi di carte come ramino, scopa, tresette stimolano la memoria visiva e l´intuizione, mentre dama o scacchi allenano le funzioni mnemoniche, l´attenzione e la concentrazione".