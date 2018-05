Lo zuccotto, il semifreddo più goloso che ci sia

Può essere preparato con largo anticipo e questo, insieme alla sua forma particolare, lo rende particolarmente adatto a festeggiamenti e grandi occasioni.







e questo, insieme alla sua forma particolare, lo rende particolarmente

Lodella tradizione toscana fatto con ingredienti semplici e genuini come il pan di Spagna, la ricotta, la panna e il cacao.La ricetta originale ( nasce nel periodo Rinascimentale) prevede che la crema a base di ricotta venisse addolcita con il miele;Lo zuccotto è un dolce dopo averlo fatto riposare in frigo o in freezer.4 uova175 gr di zucchero200 gr di amido di mais1 bustina di lievito1 buccia di limone50 gr di canditi mistimaraschino100 gr di cioccolato fondente600 gr di panna fresca2 cucchiai di cacao: prendete una ciotola abbastanza capiente e montate a neve gli albumi.In un’altra ciotola sbattete i tuorli con lo zucchero e, una volta raggiunta la consistenza giusta, incorporate gli albumi.Aggiungete l’amido di mais con il setaccio, mescolando di tanto in tanto, fino ad ottenere un impasto omogeneo.e, continuando a mescolare, versate la bustina di lievito.Amalgamate bene il tutto e cuocete per 30 minuti in forno a 200 gradi in uno stampo precedentemente imburrato e infarinato (26 cm di diametro).Accertatevi della cottura con lafinché non esce asciutto dalla torta bisogna proseguire la cottura.Il Pan di Spagna sarà pronto quando sarà asciutto e dorato.A quel punto,Trascorso il tempo necessario estraete il Pan di Spagna dallo stampo, fate raffreddare eTagliate a cubetti i canditi e riducete a scaglie il cioccolato.Mescolate un bicchierino di Maraschino con uno di acqua e poi spennellate con il composto le fette di Pan di Spagna e le pareti interne di un ruoto per zuccotto da un litro e mezzo.Iniziate a rivestire lo stampo con gli spicchi di Pan di Spagna.Ad una metà aggiungete il cacao; all´altra metà unite le scaglie di cioccolato e la frutta candita a cubetti.Distribuite gli altri canditi sul fondo dello stampo e poi spalmate la panna al cacao lungo le pareti dello stampo in modo omogeneo.Riempite labagnate di liquore.Mettete lo zuccotto in frigorifero per almeno 8 ore ( o in freezer per 4-5 ore) dopo averlo coperto con un piatto.Prima di servire il dolce decoratelo con ciuffi di panna.