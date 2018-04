Lorenzo Fragola - Battaglia Navale

Anticipato dal brano «Battaglia navale», scritto dallo stesso artista e prodotto insieme a Mace, esce oggi "Bengala", il nuovo album di inediti di Lorenzo Fragola che oggi compie 23 anni e torna sulle scene a due anni di distanza dal successo di Zero Gravity. Il disco si compone di dieci brani, fotografie che catturano i momenti di un lngo e intenso viaggio che rispecchiano in pieno la maturazione musicale e personale di Fragola."E´ un percorso alla ricerca di me stesso- spiega - due anni di crescita e sfide affrontate all´insegna del coraggio e in totale autonomia". Il testo del brano "Bengala" e´ un omaggio alla sua Catania e racconta la storia di un addio. "Non vado alla mia citta´ da tempo perche´ ora abito a Milano - ha rivelato - Racconto quando a Catania rimasi bloccato in centro dalla pioggia: passai tutta la notte con gli amici quasi a voler dire che non dovevo partire. Bengala e´ il razzo di segnalazione per il soccorso in mare e ho scelto di chiamare cosi´ quest´album per segnalare una posizione, che spero possa essere chiara e visibile a tutti dopo l´ascolto ed indica un punto, non un arrivo, di un lavoro che proseguira´ ancora in questo viaggio con la musica che ho la fortuna di poter fare ogni giorno"."Bengala" si impreziosisce di due collaborazioni speciali, con amici di Lorenzo che hanno dato il loro contributo allo sviluppo del progetto. "SuperMartina" ("la piu´ happy, ci siamo divertiti molto a farla, un brano per l´estate che sara´ prossimo singolo") e´ il featuring con Gazzelle, che ha seguito anche l´arrangiamento di "Lontanissimo". In "Cemento", invece, ci sono Mecna, che ha anche sviluppato l´intero artwork dell´album, e Mace.Il giovane cantautore incontrera´ il suo pubblico il 27 aprile al Mondadori Megastore di Milano (ore 17:30), il 28 a Oriocenter di Orio al Serio (ore 17:30), il 29 a Etnapolis di Belpasso a Catania (ore 17:30), il 30 a La Feltrinelli di Palermo (ore 16:00), il 2 maggio a La Feltrinelli di Roma (ore 16:00), il 3 a Feltrinelli Red di Firenze (ore 16:00), il 4 a Mondadori Megastore di Bologna (ore 17:00), il 5 al centro commerciale Puntadiferro di Forli´ (ore 17:00), il 6 al centro commerciale Gotico di Piacenza (ore 17:30), l´8 a La Feltrinelli di Bari (Mongolfiera ore 16:00), il 9 a Mongolfiera di Foggia (ore 17:30), il 10 a Feltrinelli di Salerno (ore 16:00), l´11 al centro commerciale Auchan di Giugliano (ore 18:00), il 12 al Centro d´Abruzzo a San Giovanni Teatino (ore 17:30), il 13 al centro commerciale Al Battente di Ascoli Piceno (ore 17:30), il 14 a Feltrinelli di Perugia (ore 16:00), il 16 Mondadori Bookstore di Genova (ore 17:00), il 17 al Parco Dora di Torino (ore 17:30), il 18 a Mediaworld di Bussolengo (ore 17:30), il 19 a Mediaworld di Bassano del Grappa e il 20 a Varese Dischi di Varese (ore 15:30).