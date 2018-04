 Mutismo selettivo: quando il bambino ha paura di parlare in pubblico

Ci sono bambini chee pieni di vitae diventano timidi e riservati a livelli che sembrano patologici.In genereo di un deficit dell´udito.Dopo un´ attenta analisi, invece, il più delle volte la diagnosi è quella "mutismo selettivo": si tratta di unE´ una condizione legata all´ansia che rende impossibile comunicare con facilità in pubblico.; sono così ansiosi che non riescono a parlare.(timidezza, rifiuto di parlare, riservatezza..)periodo in cui il bambino con l´inizio della scuola elementare inizia a sviluppare a pieno il linguaggio verbale.( o solo con pochi coetanei selezionati) ma ha un grande desiderio di farlo.per sottrarsi a situazioni che suscitano disagio.con sorrisi, indicando, con cenni con la testa e rimanendo inespressivi e immobili finché qualcuno indovina correttamente cosa vogliono., mentre in altri usa le parole in modo del tutto normale.ma i bambini che ne sono stati affetti mantengono tratti caratteriali di riservatezza, timidezza e chiusura verso il mondo esterno.non bisogna né forzarlo a comportarsi in modo diverso né fargli pressioni per spingerlo a parlare.e farlo sentire a proprio agio anche fuori casa.Anche parlargli dolcemente, sedergli vicino e fargli capire che il suo silenzio è accettato, possono contribuire a farlo sentire più rilassato. viene deriso e isolato dai compagni, oppure se si temono conseguenze negative sul piano psicologico,In caso contrario, per curare il mutismo selettivo bisogna armarsi di tanta pazienza, comprensione e tolleranza!