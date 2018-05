Occhio secco: fino a fine maggio screening gratuito

E´ iniziata la seconda edizione della Campagna Nazionale di Prevenzione e Diagnosi dell´Occhio Secco, quest´anno dedicata esclusivamente all´universo femminile. Dal 2 al 31 maggio, le equipe di specialisti dei 14 Centri aderenti distribuiti su tutto il territorio nazionale saranno a disposizione della popolazione femminile per offrire screening gratuiti. La Campagna e´ promossa dal Centro Italiano Occhio Secco di Milano (CIOS) - diretto da Lucio Buratto - con la collaborazione dell´Universita´ dell´Insubria di Varese, il patrocinio richiesto del Ministero della Salute, e il patrocinio di Regione Lombardia e della SOI Societa´ Oftalmologica Italiana.Le visite, prenotabili esclusivamente sul sito www.centroitalianoocchiosecco.it, saranno riservate esclusivamente alle donne che, soprattutto nelle delicate fasi di menopausa e gravidanza, possono incorrere in importanti problemi di secchezza oculare. Le citta´ in cui sara´ possibile sottoporsi agli screening gratuiti sono: Milano, Torino, Cuneo, Padova, Varese e Rapallo per il Nord Italia, Arezzo, Roma e Napoli per il Centro, Catania e Lecce per il Sud e le Isole. L´Organizzazione Mondiale della Sanita´ ha definito la Sindrome dell´Occhio Secco tra i piu´ ignorati e sottovalutati disturbi della societa´ moderna.Le statistiche epidemiologiche rilevano che ne soffre il 90% della popolazione femminile over 45, a fronte di un 25% di uomini over 50. Si tratta di una patologia in grado di limitare la vita sociale e professionale di chi ne e´ colpito. Scoperta nel 1950 da Andrew De Roetth, solo nel 1995 la Commissione Internazionale del National Eye Institute l´ha definita come quell´insieme di sintomi causati dall´alterazione del film lacrimale, una sottile pellicola dalla composizione complessa ricca di numerose sostanze nutritive e protettive. I disturbi piu´ comuni sono: bruciore e prurito insistente, lacrimazione irregolare, scatenata soprattutto da agenti atmosferici o ambientali, necessita´ di strofinarsi continuamente gli occhi, presenza di secrezioni.Oggi, grazie alla ricerca scientifica, il medico oculista puo´ diagnosticare in maniera precisa e veloce le alterazioni del film lacrimale, disponendo di strumenti diagnostici d´avanguardia in grado di individuare in maniera personalizzata per ciascun paziente la terapia piu´ appropriata.