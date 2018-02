OROSCOPO DI OGGI: GIOVEDÌ 01 FEBBRAIO 2018 DI DONNESÌ

TORO (nati tra il 21 aprile e il 20 Maggio)

Troppi pensieri negativi attanagliano la vostra mente in questo momento. Sgomberatela dalle preoccupazioni, concedetevi un attimo di tregua. Molte idee vi frullano in testa, ma per ora sarebbe meglio andare per gradi e accontentarsi di mete realistiche.