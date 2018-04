Paese che vai regole che trovi: i 12 divieti più bizzarri del mondo

Non molto tempo fa una coppia ha ricevuto una multa di 320 euro a Vigevano per essersi seduta a riposare all´ombra di un monumento. A Capri, invece, un´altra coppia e´ stata fermata perche´ faceva troppo rumore mentre camminava con gli zoccoli. Regole e divieti che talvolta possono sembrare assurdi e obsoleti, ma che sono piu´ comuni di quanto si possa pensare, non solo in Italia.Il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it ha selezionato i piu´ curiosi e sorprendenti del mondo., eccoli dal primo all´ultimo.dopo le 22 In Svizzera e´ proibito tirare lo sciacquone in bagno dopo le 22, bisogna quindi trattenere i propri bisogni fino alla mattina seguente, o optare per una diversa soluzione per ripulire il proprio wc. C´e´ anche il divieto, per gli uomini, di urinare in piedi di notte, naturalmente senza tirare poi la catena, perche´ il rumore potrebbe infastidire il vicinato.Singapore e´ uno dei paesi piu´ puliti del mondo e quando nel 1992 il governo si rese conto che avrebbe potuto risparmiare molto sulla pulizia delle strade, spesso imbrattate dalle appiccicose gomme da masticare, decise di vietarne la vendita e il consumo. Dal 2004 la legge e´ stata rivista e ammorbidita, concedendo di masticarla a vhi ha una specifica prescrizione. I chewing gum, infatti, possono essere usati da chi vuole smettere di fumare o da chi ha problemi di digestione.Anche se Dubai e´ diventata una meta molto gettonata dei viaggi di nozze, i novelli sposi devono stare attenti e ricordarsi che non possono scambiarsi effusioni in pubblico, non possono nemmeno darsi un bacio per strada. E´ considerato illegale, un comportamento che non si addice ai rigidi standard morali della cultura locale. Il governo ha pubblicato un opuscolo specifico per gli stranieri con tutte le regole di comportamento che si invita a seguire dopo i crescenti casi di coppie arrestate nel Paese. Tra queste norme c´e´ il divieto di bere alcolici in pubblico e di ubriacarsi, ballare per strada, manifestare in pubblico i propri sentimenti baciandosi o tenendosi per mano, assumere droghe, giurare o lanciare una maledizione e sputare.In alcuni paesi si prende molto sul serio il karaoke e c´e´ tutta una cultura dietro questa forma d´intrattenimento. Al punto che, in passato, a causa dell´interpretazione sbagliata di alcune canzoni si sono scatenati gravi incidenti. Nelle Filippine, "My Way" di Frank Sinatra e´ stata messa al bando nel 2010 perche´ ritenuta connessa a una serie di omicidi. Dal 2000, infatti, si erano registrati almeno una dozzina di delitti nel Paese che coinvolgevano persone accusate di cantare una versione storpiata della canzone. Si e´ pensato a raptus scatenati da interpretazioni troppo stonate. Anche se non si e´ potuto dimostrare che dietro a quelle morti c´era il brano, la stampa ha parlato di "delitti My Way", alimentando la psicosi nazionale al punto che molti locali di karaoke decisero di eliminarla dal proprio repertorio.Durante la guerra civile che ha devastato il Burundi dal 1993 al 2008, i cittadini usavano correre in gruppo per allentare la tensione e proteggersi dagli attacchi delle milizie. Tuttavia, nel marzo 2014, il presidente del paese, Pierre Nkurunziza, ha proibito il jogging di gruppo, sostenendo che un tempo quell´attivita´ era una copertura per progettare attivita´ sovversive contro il governo. La legge e´ cosi´ severa che si puo´ finire in carcere, ma si applica solo ai gruppi. Da soli si puo´ correre tranquillamente.In Turkmenistan o si canta dal vivo o non si canta. Nel 2005 il governo ha proibito agli artisti di esibirsi in playback durante spettacoli televisivi ed eventi culturali per "preservare la cultura autentica del Paese". Ed essendo in vena di divieti, ha vietato anche opera e balletto, bollandoli come ´inutili´.Sorpresa, regalo e cioccolato? Niente di tutto questo negli Stati Uniti, dove il famoso ovetto della Kinder e´ assolutamente bandito per la paura che i bambini si possano soffocare ingerendo la sorpresina nascosta all´interno, racchiusa in un contenitore di plastica. La legge vieta qualsiasi cibo che contenga giocattoli, ed e´ stata approvata nel 1938, tre decenni prima della comparsa del famoso uovo di cioccolata. Bisogna fare molta attenzione a questa regola quando si viaggia, secondo Jetcost, infatti, importarli nel Paese puo´ valere una multa di 2.300 euros.Sembra fantascienza, ma e´ vero, in Cina non si possono seguire le avventure di Marty McFly che cerca di tornare nel futuro, o il Terminator Arnold Schwarzenegger che insegue Sarah Connor o Bruce Willis che cerca di salvare il mondo ne "L´esercito delle 12 scimmie": sono vietati i film e le serie tv con i viaggi nel tempo. Il partito comunista cinese che governa il Paese, sostiene che i film "non dovrebbero contenere personaggi che viaggiano indietro nel tempo e riscrivono la storia, perche´ va contro il rispetto della tradizione cinese". A questo si aggiungerebbe la ´mancanza di rigore scientifico esistente nella maggior parte dei contenuti legati ai viaggi nel tempo".La Corea del Nord ha vietato pochi mesi fa alla sua popolazione di indossare jeans e avere piercing, una nuova misura restrittiva contro la moda dei paesi occidentali che Pyongyang accusa di influenzare troppo la societa´ nordcoreana e i suoi valori. I cittadini vengono controllati dalla milizia giovanile fedele a Kim Jong-un, la loro missione e´ ´prevenire la corruzione della morale pubblica e individuare le tendenze capitaliste nell´abbigliamento, come la lunghezza delle gonne, l´altezza dei tacchi delle scarpe, il taglio dei capelli.La legge britannica vieta di morire in Parlamento, perche´ ha lo status di Palazzo della famiglia reale, quindi una persona deceduta al suo interno avrebbe il diritto di essere sepolta con tutti gli onori della corona con un funerale di Stato. Pertanto, in caso di svenimento improvviso o malessere, ci penseranno gli uscieri a portare immediatamente fuori lo sfortunato. Inoltre, se a qualcuno fosse venuto in mente, e´ rigidamente proibito anche entrarvi indossando un´armatura.Gli Stati Uniti sono il Paese delle leggi e dei divieti piu´ assurdi, e quando si parla di norme che riguardano la guida si arriva ai limiti del ridicolo. In Alabama, per esempio, e´ vietato guidare con gli occhi chiusi, pero´ e´ permesso guidare contromano in una strada a senso unico con una lanterna accesa davanti al mezzo. A Waynesboro (Virginia) e´ ancora illegale per una donna guidare lungo una strada principale. E inTennesee le donne possono guidare un´auto solo se c´e´ un uomo che corre o cammina davanti, sventolando una bandiera rossa, per avvertire gli altri automobilisti e i pedoni del suo arrivo. In California e´ proibito al conducente saltare fuori dall´auto se supera le 65 miglia all´ora (105 km/h), o guidare indossando una vestaglia. A Denver e´ proibito guidare una macchina nera di domenica, mentre in Georgia non si puo´ sputare dalle auto in movimento o dagli autobus, possono farlo solo i camionisti. Infine, bisogna stare molto attenti se si lascia il proprio elefante legato a un parchimetro in Florida, e´ necessario pagare la tariffa appropriata per il parcheggio, cosi´ come e´ proibito guidare con un gorilla sul sedile posteriore in Massachusetts, la polizia potrebbe multarvi. Turisti avvisati.Anche in Italia abbiamo diversi curiosi divieti. Ad Eraclea, ad esempio, le cui spiagge sono affollate dai vacanzieri che fuggono dal caos di Venezia, e´ inutile portarsi secchiello e paletta, e´ vietato fare castelli di sabbia sulla riva. A Eboli, invece, sono piu´ preoccupati per la sicurezza alla guida e cercano di vietare tutti i comportamenti che potrebbero distrarre mentre si e´ al volante. E´ proibito anche baciare in auto il proprio partner, pena una multa che puo´ arrivare a 500 euro. A Capri la piu´ grande preoccupazione e´ che i residenti stiano tranquilli, senza alcun rumore, un´attenzione comprensibile in tutto il mondo ma qui si e´ arrivati all´estremo: due turisti che davano particolarmente fastidio con i loro sandali infradito sono stati arrestati per aver infranto il nuovo divieto contro le ´scarpe rumorose´.