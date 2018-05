Più belle con meno fatica? Ecco perchè i trattamenti mini invasivi hanno successo

Sempre piu´ donne scelgono trattamenti mini invasivi che consentono, senza sottoporsi a interventi chirurgici, di combattere il rilassamento cutaneo, ridurre il grasso, rimodellare il corpo e trattare l´inestetismo piu´ diffuso e combattuto della storia dell´umanita´: la cellulite che colpisce 8 donne su 10 al di sopra dei 16 anni. Laser Infrarossi, Radiofrequenza e Ultrasuoni, una salvezza per i timorosi del bisturi, sono la nuova frontiera per essere belli con meno fatica.I dati parlano chiaro. A livello mondiale il mercato del body shaping cresce del 14% all´anno. Nel 2015 i trattamenti estetici non chirurgici sono stati 10 milioni e hanno riguardato per l´84,7% le donne e per ben il 15,5% gli uomini. Anche in Italia, settimo Paese al mondo per trattamenti estetici (i primi tre posti sono occupati da Stati Uniti, Brasile e Corea del sud) quelli mini invasivi si confermano i veri protagonisti della bellezza: nel 2015 sono stati complessivamente 280 mila, quelli per la riduzione della cellulite sono stati circa 5.240 (91,5% sono donne) e quelli per la riduzione del tessuto adiposo circa 4.712 (82,4% donne). (fonte: ISAPS, International Society of Aesthetic Plastic Surgery).Il segreto di tanto successo? Rapidi, indolori, senza rischi e consentono di tornare subito al lavoro e alle attivita´ quotidiane. Particolarmente indicati per le donne nel post-gravidanza che, con i figli piccoli, hanno poco tempo per fare sport e per le donne che svolgono lavori molto impegnativi. Ma, in generale, i trattamenti mini invasivi sono graditi dalla maggior parte dei pazienti.Basti pensare che, secondo i dati del Centro Ricerche Syneron Candela, in Italia 8 donne su 10 si sentono in sovrappeso, 7 su 10 vorrebbero un addome piu´ piatto, 1 su 2 vorrebbe sottoporsi a un trattamento non invasivo per ridurre il grasso sull´addome. Ma qual e´ l´innovativita´ di questi trattamenti?"A sceglierli sono soprattutto le donne tra i 35 e i 50 anni - spiega Maurizio Valeriani, direttore Unita´ Operativa Complessa di Chirugia Plastica Ricostruttiva, Ospedale San Filippo Neri e Ospedale Santo Spirito a Roma, che dopo una o piu´ gravidanze, o a causa di alterazioni ormonali con l´inizio della menopausa, per esempio, non si sentono piu´ a proprio agio nel proprio corpo e desiderano tornare ad avere pance piatte e gambe snelle.I trattamenti mini invasivi sono certamente piu´ confortevoli e presentano tempi minori di recupero rispetto alla chirurgia, garantiscono risultati visibili sin dalle prime sedute con grande soddisfazione delle pazienti e di un numero sempre piu´ crescente di uomini. In particolare, i trattamenti che prevedono l´uso combinato di radiofrequenza e ultrasuoni, cioe´ Velashape III e Ultrashape Power, hanno dimostrato risultati eccezionali nel rimodellamento del corpo".A confermarne l´efficacia, una recente ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista internazionale Journal of Cosmetic and Laser Teraphy* dalla quale emerge che la combinazione di moduli alternati caldo e freddo con tecnologie a ultrasuoni e a radiofrequenza e´ una modalita´ vincente, sicura ed efficace per la riduzione del grasso,per il trattamento del rilassamento cutaneo e della cellulite.Lo studio e´ stato condotto su 275 (235 femmine e 40 maschi) pazienti sottoposti a 3 sessioni di trattamento con ultrasuoni e radiofrequenza, ad intervalli di due settimane, per trattare l´addome, le cosce o entrambi. La maggior parte dei pazienti ha mostrato un miglioramento delle circonferenze addominali e/o delle cosce e non sono stati osservati significativi effetti avversi durante o dopo il trattamento."Naturalmente - precisa Maurizio Valeriani - e´ importante associare ai trattamenti un´alimentazione sana e uno stile di vita corretto che contempli l´esercizio fisico, e questo non solo per migliorare l´efficacia dei trattamenti ma anche per salvaguardare la propria salute. In particolare nel caso della cellulite, che affligge quasi tutte le donne, anche quelle giovani e magre, e´ importante sapere che oltre a fattori genetici, esistono fattori favorenti legati ad abitudini di vita scorrette come la sedentarieta´, l´alimentazione troppo ricca di calorie, ma anche l´abbigliamento che provoca costrizioni (jeans stretti, stivali stretti, calze elasticizzate costrittive, tacchi a spillo ecc.), l´introduzione di tossine come l´alcol e fumo, lo scarso uso di alimenti detossificanti (fibre, acqua, vitamine) e i vizi di postura(come le gambe accavallate)".