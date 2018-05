Se il lavoro di una mamma fosse retribuito lo stipendio sarebbe di 3.045 euro

Si dice che essere genitori sia il mestiere piu´ difficile del mondo, ma e´ vero pure che, nonostante la riconosciuta difficolta´ e complessita´, si tratti dell´unico lavoro non retribuito. ProntoPro.it ha voluto calcolare quale sarebbe lo stipendio delle madri se il loro lavoro fosse retribuito, scoprendo che una mamma in media guadagnerebbe circa 3.045 euro netti al mese.Per calcolare lo stipendio di una madre sono state prese in considerazione tutte le attivita´ svolte dentro e fuori casa, con le relative paghe orarie riconosciute a chi esercita i diversi mestieri al di fuori della famiglia, come lavoratore professionista. E´ emerso che lo stipendio mensile medio sarebbe pari a quello di chi ricopre cariche manageriali, di medici specializzati e di liberi professionisti.Quali sono quindi le professioni e le paghe orarie tenute in considerazione? Si parte dal ruolo di autista privato, richiesto per accompagnare a tutte le ore i propri bambini a scuola, in piscina o dagli amici: la retribuzione oraria media per questa professione e´ pari a 13 euro l´ora. La mamma e´ anche uno chef a domicilio, professione sempre piu´ in voga e che guadagna mediamente 30 euro l´ora. Lavanderia, stireria e pulizie sono le mansioni che in media portano via piu´ tempo dato che per svolgere questi lavori si impiegano almeno 18 ore a settimana.E quante volte la mamma diventa anche una personal shopper? La consulente per gli acquisti ha una paga oraria pari a 50 euro: questo significa che una madre, in un mese, ne guadagnerebbe almeno 150, considerando che la sua consulenza non verte solo su scarpe e vestiti, ma anche su libri, cancelleria, articoli sportivi e giocattoli.Utimo, ma forse il piu´ importante, il ruolo di life coach: ogni genitore e´ un life coach reperibile e contattabile 24 ore al giorno, pronto ad insegnare a gestire la propria vita, il proprio tempo e i propri affetti. La mamma e´ la prima life coach che incontriamo nel nostro percorso di vita e se volesse lucrare solo su questo potrebbe guadagnare 8.810 euro al mese, cifra che non e´ stata inserita nel computo.