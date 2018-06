TIZIANO FERRO - VALORE ASSOLUTO



"In questo mio presente e relativo vuoto

Sei tu il mio vero e unico valore assoluto



Se piovessero dal cielo i ricordi di una vita

Mi fermerei un momento a cercarli

A riconoscerne la forma contenuto, ritmo, impeto e battito

I baci che li hanno plasmati o solo rigati

I sogni ammaccati di chi dico io

La faccia testarda di chi dico io

Il sorriso bellissimo che dico io

Della gente come te



Se piovessero dal cielo tutti i cuori del mondo

Io raccoglierei il tuo soltanto

E se piovessero dal cielo tutti gli angeli

Gli racconterei che

In questo mio presente e relativo vuoto

Sei tu il mio vero e unico valore assoluto"



Valore Assoluto’ è il quarto singolo estratto dall’album ‘Il Mestiere Della Vita’ ecco come lo stesso Tiziano al momento del suo rilascio lo aveva presentato ai fan su Facebook:



"VALORE ASSOLUTO stava per diventare il primo singolo tratto da IL MESTIERE DELLA VITA. È una canzone che parla di fiducia cieca nelle persone che ci sostengono “a prescindere”. Quell´amore incondizionato che nessun cambiamento epocale di vita potrà mai logorare. Sono felice che questo brano esca proprio adesso, e che a celebrarne lo spirito sia un video di immagini dal vivo tratte dall´ultimo tour. Quasi un reportage che include tutte le città che ci hanno ospitato e tutte le facce bellissime che hanno reso speciale questo percorso.

Per me: #ValoreAssoluto."