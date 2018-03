Vasco Rossi - Un Mondo Migliore

"Non è facile pensare di andare viaE portarsi dietro la malinconiaNon è facile partire e poi morirePer rinascere in un’altra situazioneIn un mondo migliore.Non è facile pensare di cambiareLe abitudini di tutta una stagioneDi una vita che è passata come un lampoe che fila dritta verso la stazioneDi un mondo miglioreE’ un mondo migliore.SaiEssere liberoCosta soltantoQualche rimpiantoSìTutto è possibilePerfino credereChe possa esistereUn mondo migliore"Un Mondo Migliore è il primo singolo estratto da Vascononstop, la prima antologia ufficiale di Vasco Rossi .Il videoclip di 5 minuti, quasi un cortometraggio, diretto da Pepsy Romanoff è liberamente ispirato al testo della canzone e vede la partecipazione accanto al Blasco dell´ attore Vinicio Marchioni, che nel film interpreta un suo alter ego.Bellissime e suggestive le location del film, tutte in Puglia nel foggiano, le immagini del video ricordano le atmosfere senza tempo delle terre e dei cieli sconfinati del Far West.